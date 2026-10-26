Caroline Campbell ofrece este miércoles en Oviedo una conferencia sobre los 170 años de la National Gallery de Irlanda

La directora de la National Gallery de Irlanda, Caroline Campbell. - MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS

OVIEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora de la National Gallery de Irlanda, Caroline Campbell, ofrecerá este miércoles en el Museo de Bellas Artes de Asturias la conferencia titulada 'Arte para todos. 170 años de la National Gallery de Irlanda', en el marco del ciclo de conferencias internacionales 'Asturias Global'.

Durante la conferencia, que contará con traducción simultánea al español y entrada libre hasta completar aforo, la historiadora del arte abordará la evolución de la pinacoteca fundada en Dublín en 1864. Asimismo, reflexionará sobre los desafíos actuales de los grandes museos en materia de accesibilidad, participación ciudadana y democratización del acceso a la cultura.

Nacida en Belfast, Campbell es especialista en pintura europea y, desde noviembre de 2022, se ha convertido en la primera mujer en dirigir la National Gallery de Irlanda. Graduada en Historia Moderna por la Universidad de Oxford y doctorada por el Courtauld Institute of Art de Londres, ha desarrollado su trayectoria profesional en instituciones como el Ashmolean Museum de Oxford, la Courtauld Gallery y la National Gallery de Londres, donde ha ejercido como directora de Colecciones e Investigación.

Además de haber comisariado destacadas exposiciones internacionales como 'Mantegna and Bellini' o 'Siena: The Rise of Painting', galardonada con el premio a la mejor exposición del año 2025 por la revista Apollo, es autora del libro 'The power of art' (2023).