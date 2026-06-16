Carreño contará desde el jueves con una ambulancia operativa las 24 horas - PRINCIPADO

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Carreño contará desde el próximo jueves con un servicio de ambulancia operativo las 24 horas del día, todos los días de la semana, con base en el centro de salud de Candás, según ha informado este martes el Principado.

La ubicación de la ambulancia permitirá reducir de forma significativa el tiempo de respuesta ante urgencias sanitarias, tanto en el concejo como en su área de influencia. Además, permitirá mejorar la atención en los casos más graves, como los ictus o los infartos agudos de miocardio, en los que el tiempo resulta decisivo.

Esta medida responde a un aumento de la demanda asistencial de carácter estructural y sostenido, derivado sobre todo del envejecimiento poblacional, el incremento de pacientes crónicos y pluripatológicos y el mayor uso de los recursos sanitarios.

La puesta en marcha de este servicio de ambulancia se enmarca en la modificación del contrato de Transporte Sanitario del Principado y se suma al resto de dispositivos incorporados por el Servicio de Salud del Principado (Sespa) en las tres áreas sanitarias para reforzar la red de transporte sanitario urgente.