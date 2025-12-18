La Carrera de Papá Noel by TotalEnergies, este domingo

Carrera de Papá Noel de Oviedo - TOTALENERGIES

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La IV edición de la Carrera de Papá Noel de Oviedo by TotalEnergies volverá a teñir de rojo y blanco con los trajes de los participantes (salteado con el verde y blanco de los trajes de los elfos que lucen los menores de 12 años) las calles de la ciudad este domingo.

La prueba de 2,8 kilómetros comenzará a las 12.00 horas con salida y meta en la Plaza de La Escandalera y contará con la presencia de Papá Noel que se hará fotos con todos los niños que deseen saludarle.

Entre los participantes estará Alex Roca, atleta muy conocido en redes sociales que tiene un 76% de discapacidad física en la parte izquierda de su cuerpo y que se comunica a través del lenguaje de signos. El barcelonés fue la primera persona del mundo con este grado de parálisis cerebral que terminó una maratón y ha realizado otras pruebas como la Total Desert o la Pilgrim Race.

Además, TotalEnergies sorteará entre todos los inscritos un viaje familiar a Port Aventura. El sorteo se realizará de manera presencial una vez finalizada la prueba. La Carrera de Papá Noel de Oviedo cuenta con el patrocinio principal de TotalEnergies, el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y la colaboración también a nivel de patrocinio de Adarsa, LaCaixa, Enjoy!, Radio SER Asturias y VIPS.