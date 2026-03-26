La Carriona, La Luz y Llaranes son los barrios en los que más mayores de 75 viven solos

Consejo de Mayores - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Mayores y Ciudad Saludable de Avilés, Ana Suárez Guerra, ha presidido este jueves la reunión del Consejo Municipal de las Personas Mayores, celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Avilés.

En la reunión se han tratado diferentes medidas que están siendo impulsadas desde el área municipal de Mayores con el objetivo de promover el envejecimiento activo e identificar y paliar realidades negativas como la soledad no deseada.

En este sentido, la concejala ha dado a conocer a las personas integrantes del Consejo los datos obtenidos durante la elaboración de un mapa de calor para identificar inicialmente qué zonas de Avilés cuentan con más personas en riesgo potencial de encontrarse en situación de soledad no deseada, partiendo de los datos del padrón municipal y de la ausencia de relación de estas personas con los recursos que el Ayuntamiento pone a su disposición.

Así, se ha detectado que en Avilés residen 11.128 personas de 75 o más años, de las cuales, 4.748 viven solas (un 42,7%). Los barrios en los que se da un porcentaje más alto de personas en esta situación son La Carriona, La Luz y Llaranes. Estando en una situación opuesta la zona rural norte (Miranda, Heros y San Cristóbal), El Quirinal y La Magdalena.

Respecto a las personas mayores de 65 años, son un total 22.316 residentes en Avilés, de las cuales un 37,3 % viven solas (8.320 personas). En este caso, el barrio donde más personas viven solas es Versalles, seguido de La Carriona y Llaranes. Donde menos siguen siendo los mismos barrios que para mayores de 75.

Uno de los datos significativos obtenidos en este trabajo inicial es el hecho de que el grupo de población mayor de 75 que vive sola y no tiene relación con ningún recurso del Ayuntamiento vive mayoritariamente en la zona de centro del municipio, en los barrios de Las Meanas y Sabugo.

En lo relativo a las personas mayores de 75 que son usuarias del Servicio de Teleasistencia a Domicilio y que cuentan con situaciones de soledad reconocidas, se observa que La Luz es el barrio donde se más se da este perfil. Le siguen La Magdalena y El Quirinal.

Ana Suárez Guerra ha señalado que el trabajo se centra ahora en afinar más el diagnóstico cualitativo para ahondar en las causas de este reparto geográfico identificado y, con ello, plantear un orden de prioridad en las intervenciones que se lleven a cabo.

Se hará, en todo caso, con una mirada transversal y trabajando de manera alineada con otros sectores de la administración local y autonómica, desarrollando el convenio firmado recientemente con el Servicio de Salud para la detección de la soledad no deseada en mayores de 75 años que no hacen uso de los recursos municipales.

La concejala ha recordado que el programa municipal destinado a luchar contra la soledad no deseada denominado 'Contamos Contigo' resultó premiado como mejor propuesta a Buena Práctica en el V Encuentro de Ayuntamientos de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, organizado por el Imserso.

Como parte de este reconocimiento, Avilés ha sido invitada a participar en el Tercer Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, para dar a conocer la iniciativa en un encuentro que se celebrará los días 16 y 17 de junio en San Sebastián. En el marco de este programa se detectaron 192 casos de soledad no deseada y riesgo de aislamiento, siendo 27 de nivel rojo, 86 de nivel amarillo y 79 de nivel verde.

Tras la primera intervención individualizada y proactiva con estas personas, tratando de fomentar su participación en actividades comunitarias de envejecimiento activo y saludable, continuaban en situación de aislamiento solamente 31 casos. Esto implica que se consiguió un cambio de actitud y dinámica cotidiana en 161 personas, lo que supuso una mejora de la situación de más de un 85% de participantes.