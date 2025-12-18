Carta abierta de los vecinos de La Florida, en Oviedo: reclaman diálogo con el Ayuntamiento y urgen mejoras en el barrio

Archivo - Calles del barrio de la Florida, en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos de La Florida ha remitido una carta abierta al Ayuntamiento de Oviedo y a los grupos municipales para en la que critica la ausencia de participación ciudadana efectiva en el desarrollo del Plan Estratégico de Participación 2025-2028 y en la que reclama proyectos de mejora para el barrio.

En la carta, remitida a los medios, han explicado que el modelo de participación está fallando por la ausencia de diálogo en asuntos como la saturación del transporte urbano, ya trasladado al alcalde Alfredo Canteli por el colectivo.

Respecto al recinto ferial que aún hoy sigue clausurado y sin usos, los vecinos han reclamado actuaciones que tengan utilidad social para el barrio, pero "parece que hay un proyecto que ocuparía la finca y que es secreto".

También han recordado el proyecto del centro social integrado, del que llevan "tiempo" pidiendo información sin haber recibido respuesta. Se han referido también a una finca de 10.000 metros cuadrados cedida junto a la iglesia de San Antonio de Padua, una finca "cedida y en desuso" que es "producto de una negociación en tiempos de Gabino de Lorenzo" cuyo acuerdo aseguran desconocer. "es un espacio importante que llevamos reclamando la recuperación para ampliar la zona infantil-juvenil que se encuentra al lado. Según los Concejales están de acuerdo en la recuperación de la finca pero no se propone ninguna acción para ello. ¿la participación, dónde está?", se han preguntado.

El colectivo ha lamentado que, pese a los compromisos públicos, "la participación, la transparencia y la sostenibilidad sigan siendo solo palabras" en el Ayuntamiento de Oviedo. "Hasta la fecha, la participación la verdad es que no existe, y no da la impresión de que vaya a existir", han aseverado.