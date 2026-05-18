Cartel de los Exconxuraos 2026 en Llanera: conciertos, fechas y artistas confirmados

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LLANERA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanera ha dado a conocer el cartel musical de la próxima edición de la fiesta de Los Exconxuraos, que se celebrará en el recinto ferial entre el viernes 3 y el domingo 5 de julio, y que contará con la actuación destacada de la cantante Leire Martínez, además de reconocidas agrupaciones del panorama de las verbenas y la música infantil.

La programación musical arrancará el viernes 3 de julio con una noche dedicada por entero a las grandes formaciones gallegas, con las actuaciones consecutivas de la Orquesta Panorama y la Orquesta Cinema.

El sábado 4 de julio el protagonismo principal recaerá en la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, en una jornada que se completará con los ritmos del Grupo América de Vigo y la sesión musical a cargo de DJ RVS.

Finalmente, el domingo 5 de julio la música estará enfocada al público familiar con el concierto de la banda asturiana de pop infantil Petit Pop, cerrando así el calendario de actuaciones de una de las citas festivas e históricas de referencia en el Principado.