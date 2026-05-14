Casa 47 sortea las 37 viviendas asequibles de la convocatoria piloto en Mieres con 454 solicitudes

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OVIEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Casa 47 ha sorteado este jueves ante notario las 171 viviendas de la convocatoria piloto de vivienda asequible, entre ellas 37 ubicadas en Mieres (Asturias), en un proceso al que se han presentado 7.169 solicitudes en total.

En el caso de Mieres, se han registrado 454 solicitudes para optar a las 37 viviendas ofertadas, con una superficie media de 71 metros cuadrados y un precio medio de alquiler de 416 euros. Estas promociones forman parte de un programa piloto que incluye también viviendas en Valencia y Vigo, para las que se han presentado 6.715 solicitudes.

El sorteo se ha realizado mediante un sistema informático del Colegio General del Notariado con el objetivo de garantizar la transparencia en la adjudicación. A partir de un número de solicitud elegido al azar, se ha establecido el orden correlativo del resto de aspirantes. El acta notarial será publicada en la web de Casa 47.

Tras el sorteo, se abre ahora el proceso de comprobación de requisitos, que incluyen tener nacionalidad española o residencia legal en España, ingresos entre 2 y 7,5 veces el IPREM y no disponer de vivienda en propiedad.

Las viviendas se adjudicarán en régimen de alquiler asequible, con contratos de hasta 75 años y un primer periodo de 14 años prorrogable cada siete, condicionado al cumplimiento de los requisitos.