La Casa de Cultura acoge una exposición en que artistas reflejan el sufrimiento del pueblo palestino

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Arte Asturiano contra el genocidio palestino' es el título de la muestra itinerante colectiva y multidisciplinar en la que participan una treintena de artistas que se puede visitar en la Casa de Cultura hasta el 14 de noviembre y que pretende reflejar el sufrimiento dle pueblo palestino.

La muestra se ha presentado en el marco de las actividades de la programación del Foro Solidario de Avilés, se celebra hasta el lunes día 10, y ha contado con la presencia del concejal de Cooperación Internacional, Agustín Medina, y miembros de la Plataforma solidaria Asturies con Palestina.

Blanca Martínez Bueno, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y de la Plataforma Solidaria, explicó que con este tipo de actividades quieren que no se olvide al pueblo palestino "que esa sufriendo este genocidio, el resto de pueblos no lo vamos a permitir porque seguiremos hablando de ellos"

Por su parte el concejal de Cooperación Internacional, Agustín Medina, aseguró que el Foro Solidario es un buen escenario para reflexionar y debatir "sobre lo que está ocurriendo en Gaza, un asunto en el que estamos muy preocupados, porque no sabemos si se está dando realmente un alto el fuego, ni lo que está pasando".