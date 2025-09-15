La Casa del Oso aumenta los visitantes en verano, con 5.937 usuarios, un 5% más que en 2024

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa del Oso, perteneciente a la Fundación Oso de Asturias (FOA) mantiene el crecimiento en número de visitantes en verano. Este verano registró 5.937 visitas, lo que supone un aumento del 5% respecto a 2024 (5.656 visitantes). En cuanto a la procedencia, la mayoría llegaron desde Madrid (18%), de distintos municipios asturianos (11%) o de otros países (13%).

Entre el 1 de junio y el 9 de septiembre la Fundación Oso de Asturias (FOA) ha atendido a 13.400 personas. Los informadores ambientales, que desarrollan el trabajo de campo en los principales espacios naturales de Asturias, asesoraron sobre buenas prácticas a 6.423 senderistas, un 114% más que en 2024 (3.000 personas).

Según ha indicado la Fundación en nota de prensa, durante este verano la entidad se ha puesto a disposición de los equipos de emergencia para apoyarles en labores de asistencia y colaboración directa con los efectivos. De esta manera, los informadores ambientales participaron en la vigilancia de los fuegos y del entorno, ofrecieron apoyo logístico a bomberos y agentes forestales y prestaron asistencia en necesidades básicas, como la recogida y entrega de alimentos y agua.

Por otro lado, los informadores también completaron 1.600 encuestas acerca del grado de conocimiento que los turistas tienen del oso pardo.

Los "Itinerarios de verano", la propuesta gratuita para que los visitantes conozcan mejor la especie y se acerquen a los cercados tras recorrer la Casa del Oso, reunieron a 1.040 personas, frente a las 970 que participaron en 2024 (7%).