Casi 150 mujeres cuentan con protección policial o de la Guardia Civil en Siero y Noreña

Reunión de la Comisión Mixta de Violencia de Género - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Educación, Igualdad y Juventud de Siero, Eva Iglesias, ha presidido este viernes la reunión de la Comisión Mixta de Violencia de Género de Siero y Noreña.

En ella participaron miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local, la abogada del Centro Asesor de la Mujer de Siero, técnicos municipales de Servicios Sociales de los Ayuntamientos de Siero y Noreña, representantes de la Delegación del Gobierno y personal del Centro Penitenciario de Asturias.

En el encuentro se abordó el análisis de los casos existentes, la valoración del riesgo y las medidas administrativas. Actualmente, 144 mujeres cuentan con seguimiento policial en Siero y Noreña por situaciones de violencia de género.

En concreto, la Policía Nacional realiza el control de 52 casos; la Policía Local de Siero, de 34; la Guardia Civil del puesto de Pola de Siero, de 22; y la Guardia Civil de Noreña, de 36.

De los expedientes, 17 mujeres presentan un nivel de protección medio y 127 un nivel de protección bajo. No se registra ningún caso con nivel de riesgo alto o extremo.