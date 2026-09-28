Casi 400 profesionales debaten este martes en Gijón sobre el futuro del agua

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente. - Marta Fernández - Europa Press

GIJÓN, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Gijón acogerá estos próximos martes y miércoles el evento nacional 'Hablemos de Agua', un encuentro técnico, institucional y empresarial que reunirá en el Teatro de La Laboral a unos 400 profesionales para abordar algunos de los grandes desafíos que afronta el sector: gestión, inversión, financiación, cambio climático, economía circular, innovación y digitalización.

Organizado por el Clúster del Agua del Principado de Asturias, con el impulso institucional de la Dirección General del Agua del Gobierno del Principado, el encuentro reúne a representantes de administraciones públicas entre las que se encontrarán representantes de los Gobiernos autonómicos de Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco, organismos institucionales, operadores, empresas, entidades financieras, centros tecnológicos, profesionales especializados y a la Universidad de Oviedo.

Según una nota de prensa de los organizadores del evento, este se divide en dos jornadas para hablar de decisiones, gestión y recursos y conocer los avances tecnológicos y científicos en torno al agua.

La primera jornada, titulada 'Miradas sobre el agua', comenzará a las 9.30 horas con la apertura institucional a cargo de la directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, María Dolores Pascual Vallés, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y la directora general del Agua del Gobierno del Principado de Asturias, Vanesa Mateo Pérez.

Tras la ponencia inaugural, el programa pondrá el foco en cómo se está gestionando el agua desde diferentes niveles de la Administración.

La primera mesa reunirá a los responsables de cinco organismos y entidades vinculadas a la gestión pública estatal: Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Mancomunidad de los Canales del Taibilla y las Confederaciones Hidrográficas del Tajo, Segura y Guadiana.

También participarán, desde el ámbito privado, directivos de Sacyr Agua, FACSA, Aqualia, Aqlara y Veolia. Habrá, además, espacio para una mirada internacional, el análisis de la percepción social del agua y uno de los asuntos que atraviesa buena parte de los retos del sector: cómo financiar las inversiones necesarias para modernizar infraestructuras y servicios y afrontar la adaptación al cambio climático.

Durante la jornada de tarde, las comunidades autónomas de Galicia, Cantabria, País Vasco y Asturias compartirán sus perspectivas sobre la gestión pública autonómica, antes de abordar el agua como bien común.

SEIS TALLERES

Por otra parte, uno de los elementos diferenciales de la primera jornada serán los talleres dinámicos 'Pensar y debatir el agua', concebidos para salir del formato tradicional de las jornadas y llevar al debate cuestiones concretas que ya están marcando la agenda del sector.

Los participantes podrán debatir sobre PFAS y contaminantes emergentes, el concepto water positive, desalación y reutilización potable directa, economía circular, digitalización y talento joven. Las conclusiones de estos talleres tendrán continuidad durante la segunda jornada, dedicada a la innovación y la I+D+i.

Asimismo, el próximo miércoles, el evento, bajo el título 'Agua, innovación e I+D+i', cambiará el foco para mostrar proyectos, experiencias y soluciones aplicadas.

La economía circular ocupará buena parte de la jornada matutina, con ejemplos sobre gestión de fangos, recuperación de recursos y energía, reutilización y desalación, aprovechamiento de aguas de lluvia y de agua de mina, así como eficiencia en el uso del agua en la industria.

El programa abordará, también, retos compartidos como los PFAS, la contaminación del agua, la reutilización y la innovación, antes de entrar de lleno en la digitalización del ciclo del agua. La última parte del encuentro estará dedicada a uno de los ámbitos en los que más está cambiando la gestión del agua: la digitalización.

La estrategia del Principado, la experiencia de Cadasa, las redes neuronales, la inteligencia de datos, la transformación digital del ciclo urbano del agua y los gemelos digitales predictivos para optimizar la operación de las EDAR serán algunos de los proyectos y experiencias que se presentarán.

El encuentro concluirá, a las 14.00 horas de este miércoles, con la intervención del secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Hugo Morán Fernández.