Casi 9.000 personas asistieron a las actividades del Conservatorio Julián Orbón durante 2025

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 8.855 exactamente personas asistieron a las actividades organizadas durante 2025 por el Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón.

El dato figura en la memoria de actividad correspondiente al pasado año, un ejercicio histórico para el centro gracias a dos hitos: el traslado a la nueva sede en la calle de La Ferrería y la celebración del centenario del nacimiento del compositor avilesino que da nombre a la institución.

De las 8.855 personas que asistieron a los eventos realizados, 1.545 eligieron los conciertos programados en el centro, 2.175 disfrutaron de los recitales extraordinarios, 1.067 disfrutaron de las actividades de difusión cultural, 1.848 acudieron a conciertos en colaboración con otras instituciones y fines sociales, 510 asistieron a cursos y talleres propuestos por los departamentos didácticos y 1.710 presenciaron alguna de las propuestas celebradas dentro de la Semana Cultural.

El Conservatorio Municipal Profesional 'Julián Orbón' de Avilés presta un servicio de Enseñanzas Artísticas de Régimen Especial como son las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música.

Además, desde el curso 2022/2023 se imparte un taller de Iniciación Musical para niños de 7 años, y desde el curso 2023/2024 se amplía la edad del taller a niños de 6 años.

El Conservatorio presta servicio a 239 alumnos de los cuales 138 cursan Enseñanzas Elementales, 76 Enseñanzas Profesionales y 25 asisten a los talleres de Iniciación Musical. La principal actividad que se lleva a cabo en el Conservatorio, además de la propia docencia, es la relativa a los conciertos de alumnos que están presentes tanto en el centro, como en la inmensa mayoría de entidades, instituciones y organismos de la ciudad.

En el transcurso del año 2025 el Julián Orbón organizó un total de 143 actividades, de las que 65 fueron conciertos en sus instalaciones, que contaron con 1.545 asistentes. De esos 65 recitales, 32 fueron protagonizados por alumnado bajo organización de los Departamentos Instrumentales, 9 fueron mixtos, otros 9 de música de cámara y un concierto fue realizado por un conjunto de tecla.

Además, hubo 4 conciertos de fin de Enseñanzas Elementales y 8 de fin de Enseñanzas Profesionales, a los que cabe sumar otros 2 recitales en el marco de clases magistrales y encuentros. Durante el año 2025 se realizaron 9 conciertos extraordinarios que contaron con un total de 2.175 asistentes.