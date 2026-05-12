Castrillón desbanca a Gijón y Oviedo como el municipio más caro para alquilar en Asturias en abril

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OVIEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en el Principado de Asturias ha aumentado un 0,7% en su variación mensual y un 11,1% en su variación interanual, situando el precio de la vivienda en abril en 12,09 euros por metro cuadrado al mes, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

En los cuatro municipios analizados en Asturias, el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior. El orden de las diez ciudades de mayor a menor incremento interanual es: Langreo (24,1%), Avilés (22,4%), Gijón (10,4%) y Oviedo (7,1%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en abril, los municipios que sobrepasan los 10,00 euros por metro cuadradao al mes son Castrillón con 14,28 euros por metro cuadrado al mes, Gijón con 13,50 euros por metro cuadrado al mes, Carreño con 13,40 euros por metro cuadrado al mes, Oviedo con 11,92 euros por metro cuadrado al mes, Siero con 11,65 euros por metro cuadrado al mes, Avilés con 11,09 euros por metro cuadrado al mes, Llanes con euros por metro cuadrado al mesy Gozón con 10,18 euros por metro cuadrado al mes.

Los municipios donde el precio del alquiler por metro cuadrado es más económico son Mieres con 8,27 euros por metro cuadrado al mes, Aller con 8,68 euros por metro cuadrado al mes, Langreo con 8,90 euros por metro cuadrado al mes, San Martín del Rey Aurelio con 8,99 euros por metro cuadrado al mesy Villaviciosa con 9,40 euros por metro cuadrado al mes.

DATOS NACIONALES

Analizando los precios del alquiler respecto a los de hace un año, se observa que en 15 de las 17 comunidades se incrementa el precio interanual en abril. Las comunidades autónomas con incrementos de mayor a menor son: La Rioja (14,2%), Castilla-La Mancha (13,4%), Asturias (11,1%), Región de Murcia (9,7%), Comunitat Valenciana (9,0%), Canarias (8,2%), Castilla y León (7,5%), Baleares (7,4%), Extremadura (7,3%), Andalucía (7,1%), Aragón (6,0%), Galicia (6,0%), País Vasco (4,8%), Madrid (3,6%) y Cantabria (3,3%). Por otro lado, las dos regiones con descensos son Navarra (-1%) y Cataluña (-3,3%).

En cuanto al ranking de Comunidades Autónomas (CCAA) con el precio de la vivienda más caras para alquilar una vivienda en España, las cinco con precios superiores a los 15,00 euro/m2 al mes son: Madrid con 21,87 euro/m2 al mes, Baleares con 19,32 euro/m2 al mes, Cataluña con 18,38 euro/m2 al mes, País Vasco con 17,42 euro/m2 al mes y Canarias con 15,92euro/m2 al mes.

Le siguen Comunitat Valenciana con 14,61 euro/m2 al mes, Cantabria con 13,46 euro/m2 al mes, Andalucía con 12,36 euro/m2 al mes, Navarra con 12,28 euro/m2 al mes, Asturias con 12,09 euro/m2 al mes, Aragón con 11,45 euro/m2 al mes, Región de Murcia con 10,64 euro/m2 al mes, Galicia con 10,61 euro/m2 al mes, Castilla y León con 10,13 euro/m2 al mes, La Rioja con 10,04 euro/m2 al mes, Castilla-La Mancha con 8,89 euro/m2 al mes y Extremadura con 7,61 euro/m2 al mes.