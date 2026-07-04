Castrillón impulsa un plan forestal plurianual para corregir la conservación del pinar de San Juan de Nieva

CASTRILLÓN, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castrillón ha puesto en marcha la contratación de servicios profesionales para la redacción y dirección del Plan de Mantenimiento Forestal del Pinar de San Juan de Nieva. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el día 7 de julio para presentar sus ofertas.

El proyecto, que abarca la planificación y supervisión técnica de los trabajos selvícolas, busca corregir el deficiente estado de conservación del espacio y garantizar su resiliencia mediante una gestión técnica continuada.

Según consta en el pliego de prescripciones técnicas, la iniciativa surge ante la necesidad de dotar al pinar de un marco de ordenación técnica tras las intervenciones de urgencia realizadas en 2024. El contrato contempla la asistencia facultativa de un Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico Forestal externo, quien asumirá la redacción de la memoria valorada, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud, debido a la complejidad de las tareas y la carga administrativa del personal municipal.

INTERVENCIONES EN DOS FASES

El desarrollo del plan se estructurará de forma plurianual. Durante la anualidad 2026, los trabajos se centrarán en la redacción del documento técnico y el control de las actuaciones físicas urgentes en las zonas ya tratadas originalmente. Posteriormente, en las anualidades 2027 y 2028, la dirección de obra se ampliará para abarcar la totalidad de la superficie del pinar, consolidando las labores de mantenimiento y expansión de la zona de intervención.

Entre las actuaciones previstas destacan los desbroces selectivos de matorral, podas sanitarias (limitadas a un tercio de la altura verde) y clareos destinados a incrementar la discontinuidad del combustible forestal. Estas tareas tienen como objetivo la protección de las zonas habitadas limítrofes, siguiendo las directrices del Plan Infopa para la reducción de biomasa en entornos periurbanos.

El proyecto subraya la importancia de respetar el estrato arborescente y las especies autóctonas, con especial atención a las masas de madroño (Arbutus unedo) y pino marítimo (Pinus pinaster). Asimismo, el cronograma de actuaciones deberá evitar interferencias con los periodos críticos de nidificación de la avifauna local protegida y las épocas de máxima afluencia ciudadana.

En el ámbito de la sostenibilidad, el plan priorizará sistemas de valorización o trituración in situ de los restos vegetales para su reincorporación como materia orgánica, evitando expresamente la quema de residuos conforme a la normativa vigente del Principado de Asturias.