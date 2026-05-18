El Castro de Coaña estrena aula didáctica renovada con 195.000 euros de inversión

El Gobierno de Asturias invierte 195.000 en renovar el aula didáctica del Castro de Coaña. - PRINCIPADO

OVIEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, inauguró este lunes, con motivo del Día Internacional de los Museos, la remodelación del aula didáctica del castro de Coaña, también conocido como Castriyón de Villacondide, tras una inversión de 195.000 euros.

La titular de Cultura ha indicado que "la renovación integral de este espacio permite divulgar mejor nuestra historia y acercarla tanto a quienes nos visitan como a quienes viven aquí, incorporando además piezas originales e inéditas".

Según ha destacado, el castro supone "una pieza fundamental del patrimonio arqueológico asturiano" y constituye también un ejemplo de la política cultural del Principado, "basada en la conservación planificada, la investigación científica y la divulgación".

En este sentido, ha explicado que la intervención ha supuesto una actualización completa del equipamiento, tanto en el edificio como en sus contenidos, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la atención al público.

El proyecto ha permitido actuar sobre un inmueble en funcionamiento desde 1993 para adaptar y modernizar de forma significativa sus condiciones de uso. Con este fin, se han reorganizado los espacios interiores y se han mejorado tanto los accesos como los servicios de acogida.

Además, se ha renovado por completo el espacio expositivo. La nueva aula didáctica incorpora un discurso actualizado que integra los avances científicos derivados de décadas de investigación arqueológica en los castros asturianos, especialmente en el ámbito eonaviego.

Esta actualización se traduce en nuevos paneles, recursos gráficos, recreaciones y materiales divulgativos que facilitan la comprensión del yacimiento y del fenómeno castreño en Asturias.

La exposición permanente incluye, además, piezas arqueológicas procedentes del propio castro y de enclaves cercanos, algunas de ellas inéditas, lo que permite ofrecer una visión más completa de la evolución de estos asentamientos. Todo ello se apoya en un lenguaje visual renovado que acerca contenidos científicos complejos al público general de forma clara y didáctica.

Con esta intervención, el aula refuerza su función como espacio de referencia para la interpretación del yacimiento y mejora la experiencia de las personas visitantes en uno de los principales activos culturales del occidente asturiano.