Una cátedra impulsará la investigación en sostenibilidad de materiales refractarios en la Universidad de Oviedo

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo y la empresa china Sino-Foundry Refractory han firmado este martes un convenio de colaboración para la creación de la 'Cátedra Sino-Foundry Refractory R&D (SFR)', destinada a impulsar la investigación y la innovación en productos y procesos refractarios, con especial atención a la sostenibilidad y la gestión responsable de los recursos.

El acuerdo, firmado por el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde y He Shengping, CEO de la compañía, tiene una vigencia de cuatro años y cuenta con una inversión de 120.000 euros hasta 2028.

La Cátedra Sino-Foundry Refractory R&D (SFR) estará dirigida por Begoña Fernández, profesora titular del Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Oviedo y contará en su comisión de seguimiento con Álvaro Rubio, profesor titular del Departamento de Geología y experto en el análisis microestructural de materiales refractarios. El convenio rubricado hoy "impulsará la transferencia de conocimiento y la colaboración intercultural mediante el intercambio de buenas prácticas en el ámbito académico y profesional".

Ignacio Villaverde ha destacado que esta nueva cátedra nace con el propósito de impulsar el conocimiento científico y tecnológico en un "sector clave" para la industria, "con especial atención a la sostenibilidad, la economía circular y la gestión responsable de los residuos". El rector ha añadido que, con esta iniciativa, la Universidad de Oviedo refuerza su compromiso con la transferencia del conocimiento hacia el entorno empresarial y con la colaboración internacional en sectores tecnológicos estratégicos, "lo que contribuirá al desarrollo económico, científico e industrial de Asturias".

Por su parte, He Shengping ha subrayado que "la creación de esta cátedra es un hito para ambas instituciones al combinar el soporte científico-técnico de la Universidad de Oviedo, con la abundancia de minerales industriales refractarios existentes en China".

Además, el CEO de la compañía ha manifestado que la cátedra financiará actividades de apoyo a la investigación en el ámbito de materiales refractarios enfocadas al impulso de la conservación de esos recursos naturales, con el reciclado y la sostenibilidad como ejes estratégicos". El objetivo es que estas actividades sean desarrolladas por estudiantes de la Universidad de Oviedo, bajo la supervisión de los responsables de la cátedra.

ACCIONES CONJUNTAS

El convenio de colaboración incluye, además, una serie de acciones conjuntas entre la universidad y la empresa enfocadas a la divulgación, la participación en eventos, la organización de jornadas y seminarios o la publicación de los resultados más relevantes para el sector de los refractarios. Se da la circunstancia de que es la primera cátedra internacional de la Universidad de Oviedo con una empresa china y también la primera colaboración de esta compañía con una universidad europea.

Junto a Ignacio Villaverde y He Shengping, han participado en el acto de firma del convenio de creación de la Cátedra Sino-Foundry Refractory R&D, por la compañía, su CFO, Ren Guangzhu: su director comercial, Zhang Feng; su directora de I+D, Xu Shan, y su consultor de I+D, el asturiano Roberto Caballero.

En representación de la universidad asturiana, han asistido también la vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa, Susana Luque; la directora de área de Cátedras de Empresa e Institucionales, Verónica Cañal; la directora de la cátedra, Begoña Fernández; y el profesor y miembro de la comisión de seguimiento Álvaro Rubio.