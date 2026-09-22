Catorce heridos en los 42 accidentes registrados del viernes al lunes en las carreteras asturianas

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OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de accidentes registrados en las carreteras asturianas desde el pasado viernes hasta este lunes ha sido de 42, según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.

No se han registrado fallecidos, pero sí catorce heridos a lo largo de los cuatro días: uno grave, cinco leves y ocho pendientes de valoración.

Por lo que se refiere a la jornada del viernes 18 de septiembre, se registraron 11 siniestros, con un herido leve y tres pendientes de valoración.

El sábado día 19 de septiembre fueron once los accidentes, también con un herido leve y otros tres pendientes de valoración. Al día siguiente, el domingo 20 de septiembre, fueron siete los siniestros, con un herido leve. Finalmente, este lunes dia 21 de septiembre, los accidentes fueron 13, con un herido grave, dos leves y dos pendientes de valoración.