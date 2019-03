Caunedo dice que fue él como alcalde quien pidió potenciar las redes sociales y la web municipal

Publicado 28/03/2019 11:18:36 CET

OVIEDO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El que fuera alcalde de Oviedo y actual portavoz municipal del PP, Agustín Iglesias Caunedo, ha manifestado este jueves que cuando llegó a la alcaldía "juzga que el servicio de redes sociales y página web es insuficiente y que hay que buscar una fórmula para mejorarlo, por lo que se plantea la posibilidad de modificar un contrato para prestar ese servicio y eso es lo que se inicia".

Así ha indicado ante el Tribunal que fue él quien firmó, tras leerlo, el informe sobre la necesidad de modificar el contrato con ASAC para potenciar las redes sociales. A preguntas de la Fiscalía sobre los motivos por los que luego no se tramitó dicho informe, Caunedo lo ha atribuido a un error de coordinación.

Caunedo ha prestado este jueves declaración como testigo en la segunda sesión del juicio contra el exjefe de prensa, el responsable de Modernización y dos empresarios por presunta prevaricación por la contratación supuestamente irregular de dos periodistas. En la primera sesión, el exjefe de prensa, Rodolfo Sánchez ya había apuntado que fue decisión del regidor potenciar las redes y la web municipal

El ex alcalde ha manifestado que cuando llegó a la alcaldía en enero de 2012 era un momento en el que las redes sociales empezaban a despuntar pero la presencia del consistorio ovetense en las mismas no era la que debía ser. La página web municipal se atendía entonces por una persona empleada de ASAC y ha indicado que lo que si se planteó es que el Ayuntamiento no podía incrementar el gasto.

Previamente han prestado declaración otros testigos, empleados de ASAC, que han indicado que los dos periodistas que supuestamente se incorporaron de manera irregular, se incorporaron cuando el Ayuntamiento pidió un modificado del contrato con ASAC a la empresa con la intención de potenciar las redes sociales del consistorio a través de un informe firmado por el propio alcalde, Agustín Iglesias Caunedo.

La coordinadora del proyecto y trabajadora de ASAC ha indicado que ella misma rellenó la documentación sobre los trabajadores a petición de Igancio Huerta ante la demanda del grupo Foro de la información sobre los mismos. "A esas alturas todo el mundo sabía de sobra que trabajadores estaban allí desde hacía tiempo", ha dicho.

El Ministerio Fiscal solicita para el exjefe de prensa, Rodolfo Sánchez y para el responsable de Modernización Juan Ignacio Huerta, por el delito continuado de prevaricación, la pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo publico y, por el delito continuado de falsedad documental, la pena de 5 años de prisión.

Por otra parte la Fiscalía solicita penas de seis años de inhabilitación y tres de prisión para los empresarios de ASAC Maximino Fernández y Marco Antonio Prieto.

La denuncia fue interpuesta por el grupo de Foro Asturias que después se retiró de la causa, siendo Somos Oviedo quien decidió personarse como acusación particular. Sin embargo el Tribunal ha decidido al inicio de la vista y a petición de la defensa de uno de los acusados no admitir al grupo municipal como acusación particular al considerar que, como grupo municipal, no tiene capacidad procesal para ello.