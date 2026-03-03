CCOO acusa a ArcelorMittal de ruptura del diálogo social en su plan de deslocalización

Archivo - Planta de Veriña de ArcelorMittal, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización sindical CCOO ha recriminado este martes a la Dirección de ArcelorMittal en España que, de manera unilateral, esté está tratando de trasladar centro a centro sus planes de deslocalización de servicios "sin la información, ni la negociación a la que tenemos derecho", han recalcado.

A este respecto, han acusado a la multinacional, a través de un comunicado, de pretender así "ningunear" a los sindicatos y de buscar la ruptura del diálogo social.

Sobre ello, han advertido de que al llevar este asunto a las diferentes comisiones de negociación lo que se trata es de "imponer" en aquellos centros con menor representación y de manera local sus pretensiones de deslocalización, "buscando la división y debilitando la contestación que pueda haber, imponiendo una negociación totalmente desigual", han advertido.

"Es un claro ejemplo de ruptura del Dialogo Social y una agresión al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de ArcelorMittal en España", han insistido.

Ante esta situación, han urgido a los trabajadores a oponerse a que se traslade la negociación de manera unilateral centro a centro y a que se convoque "a la mayor brevedad" la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre Gestión de los Cambios y Anticipación de los mismos, al objeto de trasladar los detalles del proyecto, para posteriormente establecer los ámbitos de negociación que correspondan una vez analizado el proyecto.

Han alertado de que, de otro modo, se estará "vulnerando" el derecho de información y consulta que poseen los representantes de los trabajadores.

Al tiempo, la Sección Sindical Intercentros de CCOO en ArcelorMittal ha expresado su "más firme rechazo" a este proceso de deslocalización.

Para el sindicato, este plan está "carente de la más mínima justificación operativa o económica, más allá del mero ahorro que supone el traslado de unas funciones que son trascendentales para el desarrollo de nuestra actividad a un país dónde las más elementales condiciones salariales y laborales brillan por su ausencia", han remarcado desde CCOO.

Han exigido, por ello, a la Dirección de ArcelorMittal en España a que, de manera inmediata, convoque a los sindicatos a una reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento del Acuerdo de Gestión de los Cambios y Anticipación de los mismos, donde se les facilite la debida información relativa a este proceso, concretando la implicación del proyecto Zenith en España, plazos de ejecución, número de empleos y personas afectadas, así como las medidas sociales de acompañamiento previstas.