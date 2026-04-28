CCOO advierte que Asturias no logra mantener las cifras de empleo con las que cerró 2025

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OVIEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha emitido este martes una nota de prensa referida a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) referentes a Asturias publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La organización advierte que Asturias no logra mantener las cifreas de empleo con las que cerró el año 2025.

Indican que las estimaciones de la EPA referidas a la situación del mercado laboral asturiano en el primer trimestre del año reflejan que, pese a que la población en edad de trabajar ha seguido en aumento, la región ha perdido 36.500 habitantes de 16 o más años desde el año 2008.

Señalan que la tasa de actividad empeora y sigue siendo la más baja por comunidades autónomas. De esta forma, sólo trabaja o busca empleo el 52% de la población de 16 o más años, frente a una media del 58,86% en España. Una diferencia que atribuyen al importante envejecimiento de la población asturiana, las salidas más tempranas del empleo y una incorporación más tardía al mercado laboral.

CCOO añade que la comparativa interanual, es decir, con la situación existente a comienzos de 2025, muestra una leve mejoría del mercado laboral asturiano, que tiene 4.000 personas ocupadas más que hace un año (+0,9%, frente a una media del +2,4%); aunque, debido al aumento de la población activa (+2.800 personas), apenas logra reducir el número de personas en paro.

María José Gutiérrez Martínez, miembro de la Comisión Ejecutiva de CCOO de Asturias, ha dicho que en Asturias hay 42.600 personas que no logran encontrar empleo pese a buscar activamente. La tasa de paro juvenil sigue siendo "inaceptable" a su juicio, un 20,41%. "Uno de cada cinco jóvenes asturianos no logra encontrar empleo pese a que lo busca activamente", ha lamentado.

CCOO de Asturias también destaca lo elevado que sigue siendo el paro de larga duración, cuya incidencia supera en más de dos puntos la media española: en Asturias 15.900 personas (el 37,3% de los parados de la región) llevan más de un año buscando empleo sin encontrarlo. Además, 7 de cada 100 familias asturianas están en situación muy vulnerable: el 6,87% de los hogares en los que hay personas que pueden y quieren trabajar, tienen a todas ellas en paro. Se trata de una tasa que supera en un punto la media estatal (5,90%).

Para CCOO de Asturias preocupa especialmente la situación de estos colectivos que son siempre los más expuestos a las crisis, como la energética por la guerra de Irán. "Por último, la calidad del empleo en Asturias se resiente, pues la región tiene 3.300 asalariados indefinidos menos que hace un año y 2.700 asalariados temporales más. El problema de la temporalidad se localiza fundamentalmente en el sector público, donde el 28,7% del empleo es temporal en el caso de Asturias (el 26,8% en España). Un 13,1% de los ocupados asturianos y un 13,6% de los españoles trabajan a tiempo parcial; en la mitad de los casos, por no encontrar un empleo a tiempo completo", añaden desde CCOO.