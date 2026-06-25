CCOO advierte de una "campaña de desprestigio" contra el CIFP del Mar por parte de PP, Foro y CSIF

Archivo - Secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO en Asturias, Borja Llorente. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Asturias ha advertido este jueves los "ataques sistemáticos" que, a su juicio, está sufriendo el CIFP del Mar por parte del Partido Popular, Foro y el sindicato CSIF, a quienes acusa de actuar de forma coordinada para "desprestigiar" al centro y a su profesorado.

La organización sindical sostiene que esta situación supone "un ataque frontal" a la escuela pública y, en particular, a la Formación Profesional pública en Asturias, al considerar que se están difundiendo "bulos" que llegan a cuestionar la validez profesional de los títulos impartidos en el centro.

CCOO señala que esta campaña está teniendo ya consecuencias, como el deterioro de la reputación del CIFP del Mar y un posible impacto negativo en la matriculación, lo que, a su juicio, podría comprometer la estabilidad y el futuro de este centro de referencia en la formación náutico-pesquera.

Asimismo, el sindicato alerta del aumento de la presión sobre el profesorado, al que considera sometido a un "cuestionamiento sistemático" de su profesionalidad, y expresa su respaldo a los docentes, cuya labor y cualificación defiende.

En este contexto, CCOO plantea dudas sobre los intereses que podrían existir detrás de estas críticas y apunta a un posible intento de favorecer a la Formación Profesional privada mediante el debilitamiento de la oferta pública.

Por todo ello, el sindicato exige el cese inmediato de los ataques y reclama respeto para el profesorado y la comunidad educativa del CIFP del Mar, al tiempo que reafirma su compromiso con la defensa de la enseñanza pública.