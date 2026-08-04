CCOO advierte de que el nuevo convenio de Transporte de Mercancías "no puede servir para perder derechos"

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OVIEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha alertado de que la negociación del nuevo convenio colectivo de Transporte de Mercancías por Carretera no puede convertirse en una vía para aumentar la flexibilidad empresarial, debilitar los calendarios pactados o reducir garantías ya consolidadas para las plantillas.

Según recuerda el sindicato a través de una nota de prensa, la actual negociación viene marcada por la denuncia del anterior convenio por parte de la patronal Asetra y por la posterior sentencia judicial que acabó anulando dicho texto. Esta situación ha obligado a abrir un nuevo proceso negociador, pero desde CCOO han rechazado que "la patronal pretenda utilizar este escenario para empezar de cero, ignorando derechos y garantías conquistados durante años mediante la negociación colectiva, por lo que la central sindical ha exigido responsabilidad a todas las partes".

Para la organización sindical, "la anulación del anterior marco regulador no puede convertirse en una excusa para borrar derechos consolidados ni para imponer una regulación más favorable a los intereses empresariales en materias tan sensibles como la jornada, los descansos, los permisos, los festivos, los calendarios laborales o la distribución irregular de la jornada".

El sindicato ha asegurado que defenderá una propuesta centrada en mantener las condiciones existentes y ha recalcado que no aceptará "un retroceso o una pérdida de lo ya conseguido".