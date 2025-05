CCOO alerta de la centralización de servicios de Renfe por el "ruido" generado por la llegada de operadores privados

OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El responsable del sector ferroviario de CCOO de Asturias, Ignacio Guzmán, ha alertado este martes de la política de centralización de servicios de Renfe derivada de la "incertidumbre" que está generando la posibilidad de que entren operadores privados a cubir la línea Oviedo-Madrid de alta velocidad.

En unas declaraciones a los medios frente a la estación del Norte en Oviedo, Guzmán ha asegurado que esta incertidumbre está llevando a Renfe a "tomar decisiones completamente erróneas", como la supresión de cargas de trabajo en la residencia de maquinistas de Asturias hacia regiones más céntricas.

El representante sindical ha hecho un llamamiento al Gobierno del Principado para que frene la destrucción de puestos de trabajo de calidad en Asturias. "Nos han cerrado las minerías, nos han cerrado las térmicas, no podemos seguir en esta dinámica de destrucción de empleo público", ha manifestado.

En cuanto a la posibilidad de que irrumpan en la red ferroviaria de larga distancia operadores privados, Guzmán ha asegurado que son "cantos de sirena", ya que "actualmente no hay ninguna limitación, ni técnica, ni política" para que las empresas privadas puedan hacer servicios entre Asturias y Madrid. "La única limitación que tienen estas empresas para dar estos servicios es que no tienen vehículos adaptados a la infraestructura que tenemos en esta línea", ha asegurado, indicando que no los tienen simplemente porque "no los han comprado.

Ha alertado asimismo que la llegada de operadores privados no influiría en una rebaja de los precios como defienden algunos sectores, ya que actualmente Avlo ofrece billetes a partir de 20 euros. "Las empresas privadas, estas que llamamos low cost, en líneas similares como es la Madrid-Sevilla se van incluso hasta los 55 euros", ha apostillado.