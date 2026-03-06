CCOO alerta de que las mujeres mayores de 45 años tienen más dificultades para lograr un trabajo en Asturias

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Mujer trabajando en ordenador - GOVERN DE LES ILLES BALEARS - Archivo

OVIEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Asturias ha alertado este viernes que las mujeres mayores de 45 años son las que tienen más dificultades para lograr un trabajo en Asturias. Desde el sindicato han reclamado un "plan de rescate específico" para este perfil de personas trabajadoras.

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha explicado en nota de prensa que en el Principado hay 30.571 mujeres "que quieren trabajar y no pueden", a raíz del primer informe sobre el mercado laboral regional que ha elaborado la Cátedra de Evaluación de Políticas de Empleo de la Universidad de Oviedo.

Para combatir una brecha de género "estructural" en Asturias, CCOO pide medidas específicas con perspectiva de género, tales como un plan de cuidados duplicando la oferta de plazas en las escuelas infantiles; cláusulas de igualdad en la contratación pública o establecer bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas que conviertan contratos temporales de mujeres en contratos indefinidos.

Como medidas generales para las personas mayores de 45 años, reclaman medidas de fomento para que las empresas contraten personas mayores de 45 años con carácter indefinido.

También han solicitado la creación de un programa específico de recualificación profesional dirigido a desempleadas de larga duración, que combine formación en centros de FP y formación para el empleo. El sindicato insta también a la puesta en marcha de medidas para garantizar el relevo generacional incentivando la jubilación parcial a los 63 años, una vivienda vinculada al empleo o potenciar los programas de acompañamiento individual de orientación laboral e inserción social.