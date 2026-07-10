CCOO alerta de que las nuevas universidades privadas pueden saturar las prácticas sanitarias en Asturias

Archivo - Sede de CCOO Asturias. Edificio de CCOO Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha alertado este viernes de la falta de planificación de las enseñanzas universitarias en Asturias ante la apertura prevista de tres centros adscritos a universidades privadas y ha advertido del incremento que supondrá para las prácticas clínicas en el sistema sanitario público.

El sindicato sostiene que la programación de las enseñanzas universitarias es obligatoria por ley, aunque asegura que actualmente "no existe" en Asturias. Además, ha informado de que ha presentado recursos por la vía contencioso-administrativa contra la autorización de apertura de los centros adscritos promovidos por las universidades Europea, Nebrija y Alfonso X por cuestiones legales en su tramitación.

En una nota de prensa, la secretaria general de CCOO en la Universidad de Oviedo, Ángeles Fal, ha advertido de que "la demanda de prácticas clínicas se está viendo incrementada exponencialmente sin ninguna previsión ni preparación previa" y ha asegurado que la autorización de estos proyectos "no está planificada en absoluto desde el Principado de Asturias".

Según los cálculos del sindicato, en el curso 2029-2030 los estudios de Enfermería sumarían 1.684 estudiantes en prácticas, de los que 684 procederían de la Universidad de Oviedo y 1.000 de los nuevos centros privados.

En Medicina, CCOO estima que habría 1.368 estudiantes realizando prácticas ese mismo curso, con 648 de la universidad pública y 720 de las privadas, mientras que en Odontología calcula un total de 588 alumnos, de los que 500 corresponderían a universidades privadas y 88 a la Universidad de Oviedo.

Ante estas previsiones, el sindicato se pregunta si el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) podrá asumir el incremento del alumnado en prácticas y reclama una planificación que garantice los recursos humanos y materiales necesarios para evitar la saturación de los centros sanitarios.

Asimismo, CCOO exige que la implantación de los nuevos centros universitarios cumpla "todas las garantías formales y materiales" previstas en la normativa estatal y autonómica, al considerar que tendrán repercusión tanto sobre las condiciones laborales del personal universitario como del sanitario.