CCOO alerta de una "privatización encubierta" de la FP y exige garantías para profesorado y alumnado

OVIEDO 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de Enseñanza de CCOO ha emitido este viernes una nota de prensa en la que afirma que el nuevo decreto de Formación Profesional que está tramitando la Consejería de Educación del Gobierno asturiano supone un "grave ataque a la calidad de la enseñanza y una clara apuesta por la privatización".

Según CCOO, la normativa permitirá que el profesorado de los centros privados imparta cualquier módulo optativo propuesto por el propio centro sin necesidad de acreditar cualificación alguna en la materia, algo que "contrasta con los exigentes requisitos que se aplican en la enseñanza pública".

Desde el sindicato ven "inaceptable" que se rebajen los estándares de calidad en la privada mientras se mantienen requisitos estrictos para la pública. "Perjudica al alumnado y supone un ataque frontal a la equidad del sistema educativo", denuncia CCOO Enseñanza.

Además, sostienen que el decreto recorta la oferta formativa en la pública, al garantizar únicamente un módulo optativo por ciclo formativo.

"Según el decreto, para que se oferte al alumnado más de una opción tendrá que haber profesorado con horas disponibles. No se plantea aumentar los recursos para ofrecer una optatividad real", ha dicho.

Consideran que la medida, sumada a la "política de amortización de plazas" -, evidencia el objetivo de "reducir la plantilla docente a medio plazo".

CCOO ve que la situación se agrava por el "carácter opaco en el diseño de las titulaciones, que incorpora nuevos ciclos aún no implantados en Asturias". No obstante, señalan que no regula todos los que existen en el catálogo estatal sino solo algunos, bajo criterios "poco claros y carentes de transparencia, y guiados por intereses empresariales".

Desde el sindicato exigen la "inmediata retirada" de los artículos que permiten la impartición de módulos sin cualificación en los centros privados, el cumplimiento íntegro de la optatividad con la dotación de plazas necesarias, y la "total transparencia" en los criterios de diseño de las titulaciones.

"La Consejería está utilizando la nueva FP como excusa para seguir recortando en lo público y allanar el camino a la privatización. No vamos a permitir que la formación del alumnado asturiano se convierta en un negocio", concluye CCOO.