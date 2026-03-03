CCOO de Asturias lamenta que las mujeres tengan "los porcentajes más altos en contratos precarios y temporales"

martes, 3 marzo 2026
   OVIEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La secretaria de la Comisión Ejecutiva de CCOO en Asturias, María José Gutiérrez, ha celebrado este martes que las mujeres representen el 50% de la afiliación, pero lamenta que tengan "los porcentajes más altos en contratos precarios y temporales, y los más bajos en contratos estables".

   En concreto, ha dicho que representan el 73% de los indefinidos a tiempo parcial, el 60% de los fijos discontinuos y el 57% de los temporales, "ocupando solo el 39%" de los empleos indefinidos a tiempo completo.

   En vísperas de la manifestación del 8M en Villaviciosa, CCOO reclama un plan específico contra la "segunda brecha salarial más grande de España" y lamenta que haya "30.571 mujeres que en Asturias que quieren trabajar y no pueden".

   Por último, CCOO recuerda que "hace ahora doce años --en febrero de 2014--, la afiliación tocaba fondo en nuestra región tras el impacto de la crisis económica y financiera de 2008. En estos doce años, y en un escenario de pérdida de población, la seguridad social sólo ha logrado recuperar 54.046 cotizantes de los 65.907 perdidos en los seis años anteriores, es decir, ocho de cada diez".

