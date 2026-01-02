CCOO de Asturias muestra su apoyo al Kuivi y pide que no prosperen las presiones para su cierre

Nave recuperada en Kuivi Almacenes. - INSTAGRAM DE KUIVI ALMACENES

OVIEDO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha mostrado este viernes su apoyo al proyecto cultural Kuivi Almacenes y ha advertido de que las "inasumibles presiones" ejercidas desde "el ámbito más rancio de la capital asturiana" no deberían tener efecto ni derivar en el cierre de esta iniciativa en Oviedo.

En un comunicado firmado por el responsable de Organización de CCOO de Oviedo, Gonzalo Riestra, el sindicato ha expresado su preocupación por la situación del Kuivi, al que ha definido como "un espacio innovador y un ejemplo de transformación" de antiguos espacios industriales en ejes de cultura alternativa y de dinamización vecinal en la comarca de Oviedo.

Desde CCOO han subrayado el papel de la cultura como "un eje transformador esencial hacia una sociedad de futuro más justa e igualitaria", y defienden la continuidad del Kuivi como parte del tejido cultural y social de la ciudad.

El sindicato ha recordado además su colaboración previa con el proyecto, citando iniciativas como la organización de un concierto en la Escuela de Verano Anita Sirgo o una representación teatral durante el XII Congreso de Estudios sobre el Franquismo, y ha manifestado su voluntad de seguir creando sinergias con iniciativas culturales y sociales.