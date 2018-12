CCOO califica a Teresa Ribera de "iluminada" que quiere reducir las emisiones de CO2 "al precio que sea"

Publicado 17/12/2018 13:54:24 CET

AVILÉS, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la federación de industria de CCOO Asturias, Damián Manzano, ha calificado este lunes a la Ministra de Transición Ecológica. Teresa Ribera, como "una especie de iluminada", que quiere reducir las emisiones de CO2 "al precio que sea y llevándose por delante lo que sea".

Manzano ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en la sede de CCOO Avilés, donde han comparecido también, el secretario general de CCOO Asturias, José Manuel Zapico, el presidente del Comité de Empresa de Alcoa, José Miguel de la Uz, y el secretario general de CCOO Avilés, José Manuel Baltar, para hablar de la "pésima actuación" del Ministerio de Transición Ecológica con Asturias y apoyar la marcha-concentración del miércoles en Vegadeo de los trabajadores de Alcoa de Avilés y Coruña.

Damián Manzano ha sido el más crítico con Teresa Ribera. "Es una Ministra ecologista radical, y no es la persona adecuada para llevar a cabo las medidas del estatuto de industrias electrointensivas, por lo tanto el ministerio de industria debería eliminar el obstáculo de Teresa Ribera, para que la industria tenga futuro", ha señalado el dirigente sindical.

Los sindicalistas también han criticado el resultado de la subasta de interrumpibilidad eléctrica. "Se constata que el mecanismo de subasta es totalmente nefasto y pone en peligro a las empresas asturianas. El ministerio tiene que desarrollar el estatuto de la industria electrointensiva lo más rápido posible, la industria y sus trabajadores no pueden esperar seis meses. No hay tiempo", ha señalado Damián Manzano.

"Nuestro sindicato siempre ha defendido medidas contra el cambio climático, peor no debemos ser los tontos de la clase en Europa en la defensa del cambio climático, el gobierno debería general empleo estable, que eso sí es calidad de vida, y de una vez por todas afrontar un precio de la energía estable para dar estabilidad y tranquilidad al sector", ha explicado José Manuel Zapico.

En cuanto a la situación de los trabajadores de Alcoa, el presidente del comité de empresa, José Miguel de la Uz, considera que la situación está "peor", que hace dos meses cuando empezó todo. "Hace dos meses pensábamos que el gobierno iba dar 150 millones de euros para las emisiones de CO2, y se han quedado en 84 millones, el resto no se sabe en que lo han gastado, la subasta ha constatado que tenemos un problema con la energía, y tenemos una ministra kamikace, que nos ha dado la espalda en todo momento", ha resaltado de la Uz.

CCOO tiene claro que el enemigo sigue siendo Alcoa, y han vuelto a denunciar que la intención de la multinacional del aluminio es deslocalizar la empresa a Arabia Saudí. "La Unión Europea no puede permitir que una e persa americana haga una deslocalización en España a un país como Arabia, que es un gobierno muy problemático", ha denunciado Damián manzano.

En cuanto a la posible solución del conflicto de Alcoa, CCOO no confía en la venta de las dos fábricas. "Alcoa quiere cerrar sus dos plantas lo cual es un hecho, y no tenemos ninguna señal de que quieran venderlas a nadie, simplemente quieren deslocalizar la producción", ha comentado Manzano. "El gobierno una vez más se equivocaría si antes de buscar inversor, como dicen que están buscando, no solucionan el tema de los costes energéticos", ha finalizado de la Uz.