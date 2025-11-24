CCOO celebra el inicio de "la batalla jurídica" por la supresión del peaje del Huerna

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Política Institucional de CCOO de Asturias, Ana María Rodríguez, ha valorado positivamente la decisión del Gobierno del Principado de poner en marcha una iniciativa para declarar la nulidad de la prórroga del peaje del Huerna (AP-66). "La batalla jurídica por la supresión del peaje del huerna ha comenzado, pero tiene que seguir la presión en la calle y en las instituciones", ha afirmado.

Rodríguez ha subrayado la necesidad de que la presión continúe tanto en la calle como en las instituciones. CCOO espera que "la representación asturiana en el Congreso, si llega el caso, vote en favor de Asturias y contra la discriminación, y no por intereses partidistas".

La dirigente sindical espera que el Principado "mueva ficha" y solicite una reunión entre el presidente Adrián Barbón y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ante la "voluntad de inacción mostrada continuamente por el Ministerio".

"La movilización en los tribunales comienza y tiene que seguir la presión en la calle, con grandes manifestaciones de toda la ciudadanía. Eso sí también hay que seguir en la batalla por revertir el cobro mientras duren las obras. Además de inmoral tiene que declararse ilegal el pagar y no ofrecer el servicio", ha concluido.