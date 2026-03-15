CCOO condena la agresión al conductor del búho Langreo-Oviedo y reclama a empresa y CTA medidas de seguridad

OVIEDO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El sindicato Comisiones Obreras de Asturias ha mostrado este domingo su condena por la agresión a un conductor del servicio de búho entre Langreo y Oviedo la pasada noche, y ha anunciado una concentración para las 13.30 horas de este lunes frente al Ayuntamiento de Langreo.
Junto a esta actuación, el sindicato ha solicitado una reunión "urgente" con la empresa Transportes Zapico y el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), a fin de poner en marcha medidas que "eviten estas situaciones de riesgo" antes de que el servicio de búho se reanude el próximo fin de semana.
Si bien el sindicato ha indicado que el trabajador está fuera de peligro, este hecho ha puesto de manifiesto la necesidad de "realizar el trabajo con medidas de seguridad suplementarias". "Ir a trabajar no puede suponer que nos cueste la vida", han aseverado.