CCOO condena las sanciones tras las protestas contra el acuerdo UE-Mercosur en Asturias

Archivo - Tractorada en Oviedo, protesta de los agricultores y ganaderos asturianos. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha expresado este martes su condena por las sanciones impuestas a decenas de personas tras participar en las concentraciones contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur celebradas el pasado 29 de enero en Asturias.

En una nota de prensa, el sindicato ha recordado que la Constitución Española, en su artículo 21, protege el derecho de reunión y manifestación pacífica, y que el Tribunal Constitucional ha establecido que cualquier limitación a este derecho debe superar un estricto juicio de proporcionalidad.

Asimismo, ha advertido de que "cualquier sanción administrativa derivada del ejercicio legítimo de este derecho es susceptible de revisión y, en su caso, de impugnación ante la jurisdicción competente".

El sindicato ha explicado que las movilizaciones de trabajadores del sector ganadero asturiano, afectado por "costes elevados, volatilidad de precios y presión competitiva", son una "demanda legítima de atención institucional" y que la respuesta adecuada ante ellas debe ser "el diálogo y la negociación, y no la vía sancionadora".

Ante este escenario CCOO insta a las administraciones a "garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y a impulsar cauces de interlocución efectiva con el sector", subrayando que la defensa del derecho a la protesta "trasciende cualquier ámbito sectorial y afecta al conjunto de los trabajadores y trabajadoras".