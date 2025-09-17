CCOO considera una prioridad la supresión del peaje del Huerna para terminar con el agravio comparativo

OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Política Institucional de CCOO de Asturias, Ana María Rodríguez, ha reclamado este miércoles la supresión inmediata del peaje del Huerna, asegurando que se trata de una "prioridad para acabar con un agravio comparativo que lleva tiempo padeciendo Asturias".

El sindicato subraya que la supresión es necesaria para cumplir con el dictamen de la Comisión Europea y exige una solución urgente, "sobran el reparto de culpas", enfatiza Rodríguez.

CCOO lamenta una nueva decepción con las infraestructuras y alerta de que Asturias "vuelve a estar perjudicada". Según Rodríguez, "hacer justicia y suprimir el peaje no tiene que afectar a las inversiones en infraestructuras necesarias, al contrario, será un estímulo para desarrollar las cuestiones pendientes y situar a la región como nodo logístico de primer orden para las conexiones de la península con Europa".

La formación sindical reitera la importancia de buscar soluciones y advierte que mantener el peaje supone un agravio histórico para Asturias, además de restar competitividad a la comunidad.