CCOO convoca paros de dos horas por día en junio, septiembre y octubre en Azsa

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OVIEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria de CCOO de Asturias respalda y hace suya la convocatoria de jornadas de huelga en junio y en septiembre y octubre promovida por la Sección Sindical en Asturiana de Zinc para "defender empleo y salud; para exigir refuerzo de plantilla, límites reales a la multitarea, descansos efectivos, aplicación del contrato relevo y la revisión de un sistema retributivo que dispara los salarios de la dirección mientras enferma a la plantilla".

El sindicato considera "especialmente inaceptable que esta política de destrucción de empleo industrial se hagas mientras la empresa pide apoyo público, un entorno favorable para invertir y el impulso de infraestructuras críticas en Asturias".

El secretario general de la federación de Industria de CCOO de Asturies y trabajador de Azsa, Ignacio Requena explica que cuando en diciembre de 2021 se aprobó el expediente de regulación de empleo, se les dijo que el cambio tecnológico y la clausura de naves hacían "sobrar" personal.

"Nosotros conocíamos bien la dotación real de plantilla y las necesidades de la fábrica y sabíamos que la gente ya estaba al límite", resalta. Por eso, a través de la Sección Sindical, se opusieron a ese ERE y se negaron a firmarlo. "Sabíamos que iba a dejar San Juan de Nieva sin margen organizativo. Hoy los hechos hablan por sí solos".

Ha añadido Requena que si de verdad sobrara personal, se verían puestos ociosos o tiempos muertos, y no es así. "Lo que vemos es una falsa polivalencia que en realidad es multitarea estructural: ponemos a una misma persona a cubrir dos puestos, a acumular tareas y responsabilidades, y hacemos que sea la plantilla quien tape, con esfuerzo individual, una carencia estructural de personal. Sobre esa base, cada descanso compensatorio, cada permiso retribuido y cada proceso formativo se convierten en un problema de organización", prosigue Ignacio Requena.

Así, indican desde el sindicato que las consecuencias son aumento de las bajas por enfermedad, repunte la siniestralidad y deterioro de las condiciones de trabajo.