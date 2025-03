CCOO cree que Costco dará "la última puntilla al comercio local de Siero" y no es en absoluto un proyecto estratégico

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Siero, Bibiana Martínez, ha considerado este que este anuncio último de la multinacional Cotsco "no viene más que a dar la última puntilla al comercio local" y además "no deja de ser un supermercado y un supermercado no es un proyecto estratégico para Siero, que además tiene un volumen muy alto de grandes superficies comerciales".

"Nuevamente les decimos que no nos engañan, que un supermercado no va a ser un proyecto estratégico y que la Ley de Proyectos Estratégicos no debería de servir para un supermercado, sino para generar industria, puestos de trabajo estables y que mejoren la economía del territorio", dijo Martínez.

En cuanto a la generación de empleo, la representante de CCOO ha manifestado que no ponen en duda que se vayan a crear 200 puestos de trabajo, pero ha añadido que lo que hay preguntarse también es "cuántos va a destruir, porque la capacidad de compra de los asturianos y las asturianas es limitada".

"No vamos a comer más por muchos supermercados que abran y para que unos abran y tengan esos 200 empleos, no cabe duda que otros van a tener que cerrar", indicó.