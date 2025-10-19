CCOO cree una "tomadura de pelo" la propuesta de Educación para las escuelinas y no descarta volver a movilizarse

Archivo - Educadora de escuelas infantiles concentradas frente a la Consejería de Educación. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de CCOO de Asturias de las Escuelas Infantiles de 0 a 3, Tania Alonso ha mostrado el rechazo "absoluto" de la organización a la propuesta de la Consejería de Educación sobre las escuelas infantiles y lamenta que sigan ignorando sus reivindicaciones. Consideran una "tomadura de pelo" la actitud de la consejería y anuncian una vuelta de las movilizaciones de no haber avances.

"Llevamos semanas sentándonos a negociar, si se puede llamar negociar, las condiciones del personal, pero la consejería sigue sin escucharnos e ignora nuestras reivindicaciones reales, básicas, que son la reducción del horario, la pareja educativa en las aulas, más los apoyos correspondientes y una carrera profesional digna", indicó Alonso.

Así, ha lamentado que lejos de mejorar su propuesta, desde la Consejería lo único que plantean es aumentar la jornada laboral a 37 horas y media.

Aseguran desde CCOO que esas 37 horas y media de atención directa al alumnado significa que ni cuentan con tiempo de coordinación, de preparar los materiales, de hacer claustros, de atender las reuniones y las entrevistas con las familias.

"Lo que consideramos es que es sencillamente una tomadura de pelo. Por eso hemos dicho, basta, no vamos a aceptar estas condiciones y si la consejería mantiene su postura, volveremos a las movilizaciones. Simplemente queremos defender lo que es justo que son unas condiciones laborales dignas y una educación infantil pública de calidad", concluyó Alonso.