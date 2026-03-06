CCOO decidirá en una asamblea si convoca o no más movilizaciones en 0 a 3

Manifestación de trabajadoras de escuelas infantiles en Asturias. - CCOO DE ASTURIAS

OVIEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada de CCOO en escuelas de 0 a 3 de Asturias, Tania Alonso, ha asegurado este viernes que el sindicato trasladará a todo el colectivo de compañeras en una próxima asamblea todo lo abordado en la última reunión para decidir si convocan o no nuevas movilizaciones a la espera de que se resuelvan las alegaciones al reglamento de organización que la Consejería de Educación presentó este jueves a la mesa de diálogo del sector.

En unas declaraciones a Europa Press, Alonso ha explicado que la reunión de ayer aportó "pocos avances" y ha indicado que el sindicato presentará alegaciones al borrador del reglamento. "Desde CCOO vamos a seguir trabajando para mejorar la dignificación del primer ciclo y que se cumplan los derechos de la infancia", ha asegurado el sindicato en un comunicado.

A juicio de CCOO, esto implicaría mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras, aunque en cada reunión el sindicato "sigue constatando las consecuencias del "cheque en blanco" que algunos sindicatos firmaron con la Administración". "El acuerdo está sirviendo de paraguas para mantener la falta de compromisos concretos y la lentitud en resolver las reivindicaciones del colectivo", han asegurado.

De la reunión de este jueves, CCOO destaca que la Administración haya "recogido las propuestas planteadas" y espera que "esto permita activar de una vez" la formación de la bolsa de trabajo temporal. Respecto a la clasificación profesional en el Grupo B, CCOO ha pedido que se concrete una "fecha exacta" en un plazo de 15 días, pero "la Administración no ha dado respuesta a esta petición". En cuanto a la carrera profesional, el sindicato lamenta que Educación "ha evitado dar una respuesta clara".