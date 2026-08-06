CCOO denuncia que las empresas asturianas "defraudan" al año 73,5 millones en Asturias con las horas extra

Archivo - El secretario de Acción Sindical de CCOO de Asturias, Damián Manzano. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El responsable de acción sindical de CCOO de Asturias, Damián Manzano, ha asegurado que las empresas asturianas "defraudan" 73,5 millones de euros al año en el Principado por horas extra no pagadas.

Según ha indicado en nota de prensa, las horas extra no pagadas en Asturias equivalen a 1.500 empleos a jornada completa, siendo la comunidad autónoma con mayor porcentaje de trabajadores y trabajadoras realizando horas extra.

Así, los datos del sindicato evidencian que el 6% de la población asalariada trabaja más tiempo del que fija su jornada laboral, frente a una media nacional del 5%.

"No solo es un dinero que se les hurta a los trabajadores, también a la Seguridad social y las arcas públicas a través de impuestos directos y cotizaciones sociales que se dejan de pagar", ha aseverado, para después destacar que semanalmente se trabajan 149.799 horas extras en Asturias. De esas horas, el 38% no se cotizan y no se pagan ni se compensan con descanso.