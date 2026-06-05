CCOO denuncia la falta de personal en la escuela infantil de Mieres

Archivo - Sede de CCOO Asturias. Edificio de CCOO Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

MIERES 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO Asturias ha denunciado este viernes la falta de cuatro educadoras de las 15 necesarias en la escuela infantil de Mieres, lo que supone un déficit del 26 por ciento de la plantilla total.

Según ha informado la organización sindical en una nota de prensa, esta carencia de personal provoca que se esté incumpliendo la normativa vigente al encontrarse fuera de ratio en varias aulas del centro. Asimismo, CCOO Asturias apunta que las necesidades educativas y de cuidado de los niños "no están cubiertas de forma satisfactoria" y que la plantilla actual "sufre una sobrecarga de trabajo que pone en riesgo su salud laboral y la calidad de la atención".

El secretario general de la Sección Sindical de Educación en FSC CCOO Asturias, Javier Barrientos, ha criticado que esta situación "no es nueva" y ha asegurado que la Consejería de Educación ya conocía con anterioridad este déficit de personal. "No ha tomado las medidas necesarias para solucionarlo. No podemos permitir que sean los niños, las niñas y las trabajadoras quienes paguen las consecuencias", ha manifestado.

Por todo ello, el sindicato exige a Educación la cobertura "inmediata" de las cuatro plazas vacantes para garantizar una atención educativa de calidad que se sitúe dentro de la ratio legal y bajo condiciones laborales dignas.