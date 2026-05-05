CCOO destaca el "importante descenso" en el paro juvenil registrado en el mes de abril

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OVIEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Asturias se ha referido a los datos del paro del mes de abril conocidos este martes y ha destacado que los mismos dejan en Asturias un importante descenso en el desempleo juvenil.

Desde la Comisión Ejecutiva de CCOO de Asturies, Esther Barbón ha indicado que "la mejor noticia es la intensidad con la que ha descendido el paro entre los jóvenes", mientras que "la parte mala es que el descenso vuelve a ser más bajo entre las mujeres y que la evolución del mercado laboral asturiano sigue siendo muy lenta".

"En CCOO de Asturies seguimos reclamando que las buenas cifras empresariales se trasladen de una manera rotunda y definitiva a los trabajadores. Es ahora, en bonanza, cuando hay que terminar con la brecha de género y las insoportables cifras de paro juvenil", incidió Barbón.

El sindicato destaca que el descenso en el paro registrado en el último mes es generalizado. Por sectores, los servicios son los principales responsables, pues contabilizan 753 desempleados (un 2% menos). Aunque, en términos relativos, ha sido mayor la bajada del paro en la industria (del 2,9%, con 103 desempleados menos).