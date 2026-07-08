CCOO emplaza a Queipo (PP) a aclarar si comparte las palabras de Feijóo sobre absentismo laboral

Archivo - El secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Asturias, Damián Manzano - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Acción Sindical de CCOO de Asturias, Damián Manzano, ha emplazado al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, a aclarar si comparte las recientes declaraciones sobre el absentismo laboral realizadas por el líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

A través de una nota de prensa, Manzano ha tachado de "desafortunadas" las palabras de Núñez Feijóo y ha indicado que se trata de una "una declaración de intenciones que hace saltar por los aires el respeto que toda persona que sufre una enfermedad se merece, además de los principios del estado de derecho y la protección de los derechos fundamentales de trabajadores y trabajadoras".

El dirigente de CCOO ha acusado además al líder de los 'populares' de poner en entredicho la profesionalidad de los facultativos sanitarios que recetan las bajas. Por ello, ha instado a Queipo a "calificar estas declaraciones de su líder y decir públicamente si las comparte".

"Si en los centros de trabajo la gente enferma, el problema está en las jornadas agotadoras, los objetivos imposibles de cumplir, el trabajar rodeado de contaminación o de productos tóxicos que a la larga pueden derivar en una enfermedad tan terrible como el cáncer o los sueldos precarios que impiden el acceso a una vivienda cuyos precios están desorbitados, plantillas envejecidas...", ha expuesto Manzano.

Según ha recordado, "cada año 14.000 procesos oncológicos son de origen laboral y se estima que 6.000 fallecimientos anuales se deben a cánceres originados en el trabajo. Mientras que en Asturias, 500 personas fallecen al año por una enfermedad laboral".

Por último, ha instado al PP a abandonar los "anuncios populistas orientados a contentar a la patronal" y le ha instado a abrir un "debate serio, profundo y riguroso" sobre las razones que "llevan a la población trabajadora a enfermar", y sobre la necesidad de una mayor inversión en la sanidad pública y en la prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo.