CCOO exige al Principado que actúe de forma "inmediata" ante la situación de la escuela infantil de Ponga

OVIEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha denunciado este miércoles la "situación inadmisible" que atraviesan las trabajadoras de la escuela infantil de Ponga, integrada recientemente en la red autonómica y abierta en febrero de 2023. El sindicato muestra su "enérgico rechazo" ante las condiciones laborales del personal y exige al Gobierno asturiano que actúe "ya".

En una nota de prensa, el sindicato asegura que dos técnicas en Educación Infantil se ven obligadas a desplazarse en coche hasta una residencia de mayores para recoger y servir el catering, asumiendo tareas que no forman parte de sus funciones. Según CCOO, ante la negativa de las trabajadoras, la Consejería de Educación les habría advertido de que deberían comunicar a las familias que aportasen la comida de los menores, una respuesta que el sindicato califica de "abandono absoluto de responsabilidades".

La organización denuncia asimismo la falta de un equipo directivo en el centro, lo que deja al personal "en un limbo organizativo" y sin apoyo para desarrollar su labor con normalidad.

CCOO reclama "una intervención inmediata" de la Consejería de Educación para garantizar condiciones laborales dignas, la contratación urgente de personal auxiliar que asuma las tareas ajenas al ámbito educativo y el nombramiento de una dirección que permita gestionar el centro con normalidad.

El sindicato advierte de que no permitirá una mayor precarización del sistema educativo ni la sobrecarga de funciones sobre las profesionales.