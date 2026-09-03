CCOO exige al Principado desbloquear la jubilación parcial del personal laboral y dotarla de fondos en los Presupuestos

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OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO-Asturias ha exigido este jueves al Gobierno del Principado que desbloquee "de manera inmediata" la aplicación de la jubilación parcial para el personal laboral de la Administración autonómica y ha reclamado que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado para 2027 incluya una partida específica y crédito suficiente para garantizar los contratos de sustitución vinculados a esta modalidad de jubilación.

El sindicato considera que la reciente convalidación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto-ley 19/2026 ha eliminado, a su juicio, el principal argumento utilizado hasta ahora por la Administración asturiana para justificar la falta de aplicación efectiva de este derecho, relacionado con la dificultad para formalizar de manera inmediata contratos de relevo de carácter indefinido y su vinculación con los ritmos de las Ofertas de Empleo Público.

CCOO ha recordado que la jubilación parcial ya está contemplada en el V Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración del Principado de Asturias, donde se incorporó como una herramienta para favorecer la renovación de las plantillas y contribuir a la mejora de la calidad de los servicios públicos.

En este contexto, el sindicato ha reclamado la convocatoria inmediata de la comisión paritaria para adaptar el convenio a las previsiones del nuevo Real Decreto-ley y establecer un procedimiento que proporcione "seguridad jurídica" tanto a las personas trabajadoras como a la Administración.

Asimismo, CCOO considera "imprescindible" que el próximo proyecto presupuestario del Principado contemple los recursos económicos necesarios para hacer efectivos los contratos de sustitución asociados a las jubilaciones parciales.

"La ley ya no puede utilizarse como excusa. Lo que falta ahora es voluntad política y dotación presupuestaria para hacer efectivo un derecho que ya está reconocido", ha señalado el coordinador del Sector de Administración Autonómica de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-Asturias, Marcos Rodríguez García-Rovés.

El sindicato ha advertido además de que el bloqueo de esta modalidad de jubilación tiene especial incidencia en sectores de la Administración autonómica con mayores niveles de desgaste físico y psicosocial, como los servicios de atención directa, centros residenciales de personas mayores, residencias de jóvenes y centros educativos.

Según CCOO, estas plantillas acumulan décadas de servicio público y están sometidas en muchos casos a cargas físicas, riesgos ergonómicos y exigencias psicosociales, por lo que prolongar la permanencia a jornada completa hasta las edades máximas de jubilación, sin alternativas como la jubilación parcial, puede contribuir a incrementar las situaciones de incapacidad temporal y repercutir en la calidad de los servicios públicos.

"Estamos hablando de personas que llevan décadas sosteniendo servicios esenciales de la Administración asturiana. La jubilación parcial no debe entenderse como un privilegio, sino como una herramienta de renovación de las plantillas, de mejora de las condiciones laborales y de garantía de la calidad del servicio público", ha subrayado Rodríguez García-Rovés.