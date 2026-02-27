CCOO exige el reconocimiento profesional del personal de las unidades de Atención Temprana externalizadas

OVIEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias ha exigido al Gobierno del Principado el reconocimiento profesional del personal de las unidades de Atención Infantil Temprana externalizadas y ha reclamado una reunión urgente con la Dirección General de Infancia y Familias para abordar la situación del servicio.

CCOO, sindicato mayoritario del sector, denuncia en una nota de prensa que la mayoría de estas unidades --salvo las de Oviedo y Gijón, gestionadas directamente por la Administración-- están en manos de empresas privadas y entidades que acceden mediante licitación pública, un modelo que, según el sindicato, "prioriza el ahorro sobre la calidad asistencial y la estabilidad profesional".

La organización sindical reclama que la Administración autonómica reconozca la cualificación y especialización del personal, equiparando sus condiciones al nivel de responsabilidad del puesto. En concreto, pide la integración del personal en el Nivel 3 (Grado más Máster), la implantación de un complemento autonómico específico y el acceso a formación especializada financiada por la propia Administración.

CCOO considera que dignificar las condiciones laborales "no es solo una cuestión de justicia profesional, sino una garantía de calidad y estabilidad en un servicio esencial para la infancia y las familias". Además, lamenta la falta de respuesta de la Consejería de Derechos Sociales pese a las reiteradas peticiones de reunión, y recuerda los errores detectados en el último pliego de licitación, impugnado por el sindicato y posteriormente rectificado por el Ejecutivo autonómico.

La organización reitera la necesidad de que la Atención Temprana sea tratada como un pilar fundamental del sistema público de protección a la infancia y no bajo criterios de austeridad económica.