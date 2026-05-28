CCOO, Fetico y ARTE alcanzan un acuerdo sobre el convenio estatal de comercio textil

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Retail Textil España (ARTE) y las organizaciones sindicales CCOO y Fetico han firmado el acta de acuerdo que conformará el texto definitivo del I Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas del Comercio Textil.

El acuerdo ha sido alcanzado en la noche de este miércoles tras una larga jornada de negociación. Según informa CCOO en un comunicado, recogido por Europa Press, se trata de un marco que "asegura el mantenimiento de garantías clave de los marcos provinciales, unifica condiciones e introduce mejoras sustanciales en materias como la jornada, la conciliación y las retribuciones".

El sindicato presentará este jueves en un encuentro informativo en su sede nacional los principales contenidos del acuerdo, su alcance laboral y las mejoras incorporadas para las personas trabajadoras del sector.

Por su parte, ARTE --integrada por Inditex, Mango, Primark y H&M, entre otras firmas de moda-- ha destacado que se trata de "un paso muy relevante para el sector" que sienta "las bases para la firma del convenio en los próximos días".

Para la patronal textil, este acuerdo "permitirá dotar por primera vez a las grandes cadenas del comercio de moda de un marco estatal homogéneo, moderno y estable, adaptado a la realidad actual del sector y a sus retos de futuro beneficiando a más de 120.000 personas en toda España y contribuyendo sin duda a la creación de empleo y la atracción de inversión en nuestro país".

VACACIONES, TABLAS SALARIALES Y CONTRATACIÓN

CCOO indica que, entre otras medidas, el acuerdo incluye la reducción progresiva de la jornada anual, estableciéndose en 1.770 horas para 2026, 1.760 horas para 2027 y 1.740 horas para 2028, según el sindicato.

En relación a los salarios, establece tablas salariales según el grupo profesional y, para los años 2027 y 2028, se ha pactado un incremento salarial del 3% anual, con una cláusula de revisión adicional según IPC del 1%. Asimismo, el "Plus Ad Personam" subirá un 4% para quienes no tengan incremento salarial en 2026.

Asimismo, se garantizan ocho fines de semanas libres en 2026, 10 en 2017 y 11 en 2028, con al menos uno al trimestre. Para el descanso semanal, se establecerán dos días de descanso para centros de más de seis personas. Para el resto de centros, será de un día y medio, disfrutando de tres días consecutivos si la prestación de servicios es continuada durante ocho días.

También se establece un periodo de 31 días de vacaciones anuales y se garantiza la posibilidad de disfrutar de 21 de estos días en el turno de verano (del 1 de junio al 30 de septiembre).

Por otro lado, en cuanto a la contratación, el acuerdo "aborda la precariedad limitando el uso de contratos temporales y modelos de contratación precarios y garantiza mínimos de prestación".