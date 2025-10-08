CCOO Industria exige a Windar Renovables retirar plan de despidos y aplicar medidas temporales

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria de CCOO de Asturias ha advertido este miércoles de la decisión de Windar Renovables de presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) para 27 trabajadores que, hace nueve meses, aceptaron un desplazamiento temporal a la planta de Fene (Ferrol) para mantener la producción y cumplir compromisos empresariales.

El sindicato califica esta medida como "injusta, inmoral y posiblemente ilegal", ya que "no existe una causa estructural" que justifique despidos, y destaca que la situación del mercado eólico es temporal y reversible, con subastas internacionales reprogramadas para 2025 y 2026 en países como Reino Unido, Francia, España, Polonia y Estados Unidos. "Los compañeros fueron imprescindibles para que la compañía saliera adelante, y ahora se les paga con una carta de despido", incide el sindicato.

CCOO recuerda que, conforme al Real Decreto-ley 32/2021 y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en casos de causas temporales deben aplicarse medidas temporales como los ERTE, no extinciones de contratos. Por ello, el sindicato exige a Windar Renovables que retire el plan de despidos y que la mesa negociadora convocada para hoy sea "un espacio real para buscar soluciones que prioricen el empleo, la legalidad y la responsabilidad social".