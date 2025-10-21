CCOO lamenta la muerte de un trabajador en Gozón y advierte de que los accidentes en altura "son un mal endémico"

Archivo - El responsable de Acción Sindical de CCOO de Asturias, Damián Manzano. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha lamentado este martes la muerte de un trabajador al caer del tejado de una ganadería en Gozón y ha advertido de que los accidentes en altura constituyen "un mal endémico en el sector de la construcción".

El sindicato, a través de su responsable de Acción Sindical, Damián Manzano, ha trasladado su "más sentido pésame" a la familia, amistades y compañeros del fallecido, al tiempo que ha exigido una investigación "exhaustiva" para esclarecer las causas del siniestro y depurar posibles responsabilidades.

Con este nuevo caso, son ya 15 las personas fallecidas en accidente laboral en lo que va de año en Asturias. "Con estas cifras tan terribles, resulta estremecedor que haya quien se llena la boca mintiendo y llamando absentismo a lo que son derechos legítimos, mientras trabajadores y trabajadores siguen muriendo por la siniestralidad laboral", ha sentenciado Manzano.

El dirigente sindical ha recordado que "cada caída significa que algo falla" y ha subrayado la necesidad de reforzar la prevención y el cumplimiento de la normativa laboral. Hace apenas una semana, CCOO realizó una protesta frente a la patronal para exigir mayores medidas de seguridad y vigilancia, recordando que los incumplimientos "cuestan vidas".

CCOO y UGT volverán a concentrarse el jueves, 23 de octubre, a las 12.00 horas, en el cruce de las calles Santa Teresa, Cervantes y Avenida de Galicia, en Oviedo, como acto de repulsa por la siniestralidad laboral y en memoria del trabajador fallecido.