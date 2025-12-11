CCOO lanza una campaña animada contra el peaje del Huerna protagonizada por "Aucalsaurios, Picacascos y Picapuente"

Personajes de la nueva campaña de CCOO de Asturies contra el peaje del Huerna: Aucalsaurios, Picacascos y Picapuente

Personajes de la nueva campaña de CCOO de Asturies contra el peaje del Huerna: Aucalsaurios, Picacascos y Picapuente - CCOO ASTURIAS

OVIEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturies ha presentado este jueves una nueva campaña en contra del peaje del Huerna, que utiliza un vídeo animado y viñetas para denunciar lo que considera un "expolio ilegal, injusto y lesivo que soportan millones de viajeros" que utilizan esta vía entre Asturias y León.

El material, realizado por Nacho Quesada, director creativo de Corte Comunicación Social, y Eladio Domínguez, responsable de ilustración y animación, combina, según ha detallado CCOO, humor y elementos de ficción histórica para representar a los responsables del peaje.

Entre los personajes creados por CCOO se encuentran los "Aucalsaurios", descritos como dinosaurios mercenarios encargados de cobrar el peaje; "Picacascos", un político paleolítico vinculado a la gestión de la vía; y "Picapuente", un político neolítico que simboliza la permanencia del peaje en la región noroeste de España.

Según CCOO, la campaña busca "recordar el clamor de miles de asturianos" que han protestado por la existencia del peaje, considerado por la Comisión Europea contrario a derecho, y exigir que los viajeros puedan transitar entre Asturias y León sin discriminación.