CCOO llama a retomar la movilización social contra el peaje del Huerna y apoya al Principado en su recurso al Supremo

Archivo - Varias personas con una pancarta, durante la manifestación en contra del peaje del Huerna, a 17 de octubre de 2025, en Oviedo, Principado de Asturias (España). Este viernes está prevista la primera de las movilizaciones a las 17.30 horas, con sa - Imanol Rimada - Europa Press - Archivo

OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha destacado este jueves la necesidad de retomar las movilizaciones en protesta por el peaje del Huerna porque "es un clamor en Asturias que la situación es tremendamente injusta". "Por lo tanto no solo hay que activar el frente judicial, administrativo, político, sino también el social y en ese sentido creemos que hay que retomar espacios unitarios en la calle que permitan a la ciudadanía trasladar a Moncloa lo que ya todo el mundo sabe", dijo Zapico.

Zapico se manifestaba así después de que este miércoles el Gobierno asturiano anunciase que acudirá ahora al Tribunal Supremo con el objetivo de eliminar el peaje de la autopista que une Asturias con León.

"Entendemos que toda iniciativa que se tome para acabar con el agravio que está sufriendo Asturias respecto a otras comunidades autónomas en materia de infraestructuras es necesaria y en ese sentido la iniciativa de la consejería es oportuna y es justa. Desde el sindicato nos sumamos a ella y creemos que hay que ir más allá", dijo Zapico.

En este sentido ha insistido en retomar la movilización social y ha añadido que esperan que el Principado coja esa bandera y la vuelva a liderar, como hizo el mismo partido que sustenta el Gobierno en España y en Asturias.