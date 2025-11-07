CCOO pide recuperar la ciudad de vacaciones de Perlora y destinarla a turismo social y vivienda pública

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha pedido este viernes que se recupere la ciudad de vacaciones de Perlora, "veinte años después del inicio de su destrucción", de manera que esta zona pueda tener "un futuro de oportunidades" impulsando el turismo social y la vivienda pública.

Después de que la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias diese ayer luz verde al informe ambiental para el Plan Especial de Perlora, el sindicato ha señalado en nota de prensa que este espacio "es idóneo para ampliar el parque público y destinar algunas de las edificaciones a viviendas públicas en régimen de alquiler para jóvenes".

El sindicato ha recordado que la ciudad de vacaciones de Perlora se creó en la década de los 50 con cuotas de los trabajadores y trabajadoras "para el disfrute de la clase trabajadora". "Era un oasis en medio del período gris del franquismo", han rememorado.

Sin embargo, la responsable de política institucional de CCOO Asturias, Ana María Rodríguez, ha lamentado el "despropósito" que el Principado comenzó hace 20 años de abandono de la Ciudad.

Desde CCOO Defienden una interpretación "actualizada y renovada del concepto de turismo social" en la que "deberían respetarse los espacios abiertos existentes, las sendas y los elementos vegetales".

"También apostamos por la recuperación de espacios públicos para la ciudadanía. Y entendemos que lo que era la Ciudad de Vacaciones posee un carácter colectivo desde sus inicios, con lo cual es lógica la búsqueda de usos compatibles", ha dicho Rodríguez.